Robert Lewandowski met en pause sa carrière internationale pour protester contre le sélectionneur

Une star en colère.

Robert Lewandowski n’est pas n’importe qui en Pologne. Et quand celui-ci décide de mettre un coup de pression, c’est plutôt à prendre au sérieux. Ce dimanche, l’attaquant du FC Barcelone a annoncé sur X qu’il ne porterait plus le maillot des Aigles tant que Michał Probierz serait le sélectionneur de l’équipe. « Compte tenu des circonstances et de la perte de confiance envers le sélectionneur polonais, j’ai décidé de renoncer à jouer pour l’équipe nationale tant qu’il était maintenu à sa tête », a-t-il écrit. « J’espère avoir de nouveau l’occasion de jouer pour les meilleurs supporters du monde. »

La perte du brassard

Plus tôt dans la journée, la Fédération polonaise avait annoncé par communiqué que Lewandowski était destitué de son rôle de capitaine : « Sur décision du sélectionneur Michał Probierz, Piotr Zieliński est devenu le nouveau capitaine de l’équipe nationale polonaise. Le sélectionneur a personnellement informé Robert Lewandowski, l’ensemble de l’équipe et le personnel d’entraînement de sa décision. »

Michał Probierz a pris les rênes de la sélection en 2023. Sous ses ordres, la Pologne était parvenue à se qualifier pour l’Euro 2024, terminant dernière de son groupe derrière l’Autriche, la France et les Pays-Bas avec un point sur neuf au compteur. Mardi, les Polonais se déplacent en Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Ça va être tout de suite plus compliqué pour marquer des buts.

La Croatie se qualifie grâce à un nul contre le Portugal, la Pologne reléguée en Ligue B