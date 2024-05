Le milieu de terrain néerlandais Marten de Roon manquera l’Euro

Coup de Marten.

À moins de trois semaines du début de l’Euro, le milieu de terrain Marten de Roon est forfait pour le tournoi. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le joueur de l’Atalanta a confirmé la mauvaise nouvelle : « Je ne peux pas imaginer que j’ai vécu une semaine dans ma carrière, ou dans ma vie, avec autant de hauts et de bas. J’ai perdu la Coppa Italia, je n’ai pas pu jouer la finale, j’ai gagné la Ligue Europa. Dans ce dernier état d’euphorie, j’ai passé beaucoup de temps avec le staff médical : il s’avère que je ne peux pas jouer l’Euro. »

I can’t imagine I’ve had a week in my career, or in my life, that has had so many ups and downs. Lost the Coppa Italia, couldn’t play the final, win the Ligue Europa. In that last euphoric state, I spent a lot of time with the medical staff: it turns out I can’t play the Euros. pic.twitter.com/s5eWLkUWO2

— Marten De Roon (@Dirono) May 27, 2024