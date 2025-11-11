Emegha sélectionné pour la première fois avec les Pays-Bas

Juste récompense.

Emmanuel Emegha est oranje. Le buteur de Strasbourg a été convoqué pour la première fois avec les Pays-Bas ce mardi. Le sélectionneur Ronald Koeman a fait appel au Strasbourgeois à la suite d’une incertitude sur l’état de forme de Wout Weghorst pour les rencontres face à la Pologne et à la Lituanie dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde.

Un moment à savourer

Dans les petits papiers des Oranje depuis plusieurs mois, le numéro 10, et capitaine, de Strasbourg doit logiquement savourer cette convocation. Touché aux ischio-jambiers depuis fin septembre, Emegha, auteur de 4 buts en 5 matchs cette saison, a fait un retour flamboyant en inscrivant un doublé face à Lille ce dimanche (2-0). Aucun doute que cette performance a dû convaincre Koeman d’enfin lui laisser sa chance. Avec les sélections de jeunes des Pays-Bas (U15 à U21), l’avant-centre du RCSA a inscrit 10 buts en 18 matchs.

L’association Depay Emegha promet d’être savoureuse.

