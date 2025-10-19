S’abonner au mag
Royston Drenthe hospitalisé après un AVC

Royston Drenthe hospitalisé après un AVC

Royston Drenthe, ancien ailier du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam, a été admis en soins intensifs après avoir été victime vendredi d’un accident vasculaire cérébral.  L’information a été publiée ce dimanche par le biais du FC De Rebellen, un groupe d’anciens footballeurs néerlandais et belges dont fait partie l’ancien ailier de 38 ans.

Dans un communiqué, partagé sur Instagram, il est précisé que Drenthe reçoit « de bons soins et est entre de bonnes mains » avant de préciser que « la famille de Royston demande que l’on respecte sa tranquillité et son intimité pendant cette période afin de pouvoir lui offrir le soutien et l’espace nécessaires à son rétablissement.  » Retraité depuis 2023, le neveu d’Edgar Davids et cousin de Georginio Wijnaldum compte une sélection avec les Pays-Bas et a évolué dans plusieurs pays comme la Russie, la Turquie, l’Espagne ou encore les Émirats arabes unis.

