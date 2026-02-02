S’abonner au mag
  • Grèce
  • PAOK

Un dernier magnifique hommage pour les supporters décédés du PAOK

AR
Un ultime moment de forte émotion pour le football grec. Le stade du PAOK Salonique s’est transformé en un immense nuage de fumigènes à la 27e minute, en hommage à ses sept supporters décédés.

Ce dimanche soir, en marge de la 19e journée de la Super League, entre le PAOK et le Panserraikos FC (score final 4-1), le Toumba Stadium toujours touché par le drame, qui avait déjà organisé une cérémonie émouvante jeudi soir, s’est de nouveau embrasé pour soutenir les victimes du terrible accident survenu mercredi soir.

Dans la même soirée, le Racing Club de Strasbourg, bien occupé à jouer le PSG, a aussi montré son soutien avec un mur d’écharpes et une banderole visible dans les tribunes des supporters du Racing, les Ultra Boys 90. Le message est partout le même, le monde du football et des ultras est profondément touché.

Aucune rivalité dans ces moments-là.

