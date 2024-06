Pas d'Euro pour Frenkie de Jong !

Une bonne nouvelle pour la France ?

Opposés aux Pays-Bas le 21 juin en phase de poules de l’Euro, les Bleus n’auront pas à contrer la science tactique de Frenkie de Jong : le milieu de Barcelone, présent dans la liste de la Hollande bien qu’il soit blessé depuis quelques temps, n’est pas remis et ne disputera donc pas la compétition.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔

We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ

