Les Pays-Bas dominent sereinement l’Islande

Pays-Bas 4-0 Islande

Buts : Simons (23e), Van Dijk (49e), Malen (79e) et Weghorst (90e+3)

C’est une première !

Jusque-là et en l’espace de treize sélections, Xavi Simons n’avait encore jamais marqué avec le maillot de l’équipe première des Pays-Bas sur le dos. Chose réparée puisqu’à l’occasion de sa quatorzième cape, le joueur du Paris Saint-Germain a lancé la victoire de sa nation lors du match amical contre l’Islande : au cœur de la première période, le natif d’Amsterdam a ouvert le score sur un bon centre de la tête signé Denzel Dumfries. Rien de plus normal, tant les locaux ont dominé les débats avant la pause : quatorze frappes à zéro, cinq corners à un, 63% de possession de balle…

But de Xavi Simons face à l'Islande ! 👀#lequipeFOOT pic.twitter.com/9UHat7iz3M — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 10, 2024

Logiquement, Virgil van Dijk s’est chargé du break sur corner au début du second acte. Enfin, Donyell Malen a enfoncé le clou sur la fin en remportant facilement son face-à-face avec le gardien Hakon Rafn Valdimarsson et Wout Weghorst a également participé à la fête en renard des surfaces dans le temps additionnel. En plus de commencer l’Euro avec un sixième succès sur ses sept dernières rencontres, la Hollande a donc obtenu un nouveau clean sheet (six en sept parties, là aussi) malgré un poteau touché par les adversaires. De quoi entamer la compétition avec une confiance au beau fixe, les Néerlandais défiant notamment la France le 21 juin en phase de poules.

Il y aura besoin d’un bon jus d’orange, pour les Bleus.

Ian Wright au soutien de Bukayo Saka, mis en avant par les médias anglais après la défaite face à l’Islande