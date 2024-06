Didier Deschamps contrarié par la délocalisation de l’entraînement des Bleus

Apparemment, Deschamps n’aime pas les plans de dernière minute.

Il ne reste plus que quelques heures à attendre avant de voir l’équipe de France se lancer dans le grand bain d’un Euro parti sur les chapeaux de roues, et pour les Bleus, un seul entraînement à effectuer. Et celui-ci ne se passera pas où il aurait dû avoir lieu, ce dimanche après-midi. Prévue à l’origine sur la pelouse de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, où le match de lundi face à l’Autriche se tiendra, la séance du jour a été délocalisée sur un des terrains du Fortuna Düsseldorf, au Paul-Janes-Stadion. Selon les informations du Parisien, il s’agit d’une demande de l’UEFA, qui s’expliquerait par la fragilité du gazon dans un premier temps, mais aussi par des répétitions en vue d’une cérémonie avant la partie.

Ce petit changement de programme aurait contrarié Didier Deschamps, alors qu’il est de coutume de s’entraîner sur le terrain de la partie en veille de match. Autre pierre dans la tête du sélectionneur : la différence de programmation entre les Bleus et les Pays-Bas, ces derniers jouant dès ce dimanche, et qui bénéficieront ainsi d’un jour supplémentaire de repos par rapport à la France.

Ça fera de bonnes excuses en cas de contre-performance, au moins.

