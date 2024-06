Koeman : « L’équipe de France est un peu plus favorite que les autres »

Communication maîtrisée.

Les Pays-Bas entrent en lice ce dimanche face à la Pologne, après avoir fait le plein de confiance en préparation avec deux larges succès face au Canada (4-0) et contre l’Islande (4-0). Pour autant, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman ne place pas fondamentalement son équipe comme la grande favorite de cet Euro et a préféré pointer les Bleus lorsqu’il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Il y a des nations très fortes, je pense que les Pays-Bas en font partie. Mon avis, c’est qu’il n’y a pas un seul grand favori. Peut-être l’équipe de France un peu plus que les autres parce qu’elle a beaucoup d’expérience. Ils ont déjà gagné de grands tournois, mais je pense qu’il s’agit d’une bataille ouverte entre différentes nations », a-t-il lâché.

Un moyen comme un autre de mettre la pression sur la bande de Deschamps, qui sera le deuxième adversaire des Bataves dans le groupe D. Ou peut-être juste le réel fond de sa pensée, puisque Koeman avait déjà avoué qu’il aurait préféré ne pas jouer les Bleus dès les poules au moment du tirage au sort en décembre dernier.

Avec ce système de repêchage des meilleurs troisièmes, il faudrait quand même un sacré tremblement de terre pour que les Pays-Bas ne passent pas les poules…

