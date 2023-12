Koeman : « J’aurais préféré ne pas jouer la France »

L’arrogance batave se fait discrète.

À l’issue du tirage au sort de l’Euro 2024, effectué ce samedi à Hambourg, Ronald Koeman n’arborait pas un large sourire. « C’est difficile pour tout le monde, mais j’aurais préféré ne pas jouer la France. Peut-être que la France aurait aussi préféré ne pas jouer les Pays-Bas parce qu’on a souvent joué contre eux, et c’est bien d’avoir d’autres adversaires très forts. Mais on doit l’accepter », a réagi le sélectionneur néerlandais.

Celui qui a pris la succession de Louis van Gaal après le Mondial préfère d’ailleurs ne pas rappeler les deux dernières défaites des siens, mais plutôt convoquer le souvenir de la Ligue des nations 2018 : « On a montré il y a quelques années à Rotterdam que les Pays-Bas pouvaient aussi être forts, mais on aura besoin que tout le monde soit en bonne forme pour que l’équipe soit plus forte qu’elle ne l’a été ces derniers mois. »

Et pour battre les Bleus, rien de mieux que de se préparer comme eux.

