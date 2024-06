Le Bayern blinde l’une de ses pépites

Le Bayern peut dormir tranquille.

Il fait partie des visages que l’on a découverts durant cette saison 2023-2024, et on devrait le voir sans cesse d’ici peu. Aleksandar Pavlović a explosé à vitesse grand V cette année au Bayern, lancé par Thomas Tuchel, au point d’être aligné titulaire en demi-finales de Ligue des champions. Bonne nouvelle pour les supporters munichois : le jeune milieu de terrain de 20 ans vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029 avec son club de formation, qui avait pour objectif de le blinder. « Aleksandar Pavlović est le joueur idéal – à la fois pour nous et aux yeux des fans du FC Bayern : il est né à Munich, a commencé au Bayern à un jeune âge et a fait son chemin jusqu’au sommet. Il est l’exemple parfait de ce qu’il faut faire pour atteindre le plus haut niveau. Des joueurs comme lui sont essentiels à l’identité du Bayern et sont un exemple brillant de la manière dont nous promouvons les jeunes talents sur le campus du Bayern. Nous voulons qu’Aleks devienne le visage de l’avenir de notre équipe », a d’ailleurs réagi Max Eberl, le directeur sportif du club, dans un communiqué.

Pour rappel, Pavlović avait été appelé par Julian Nagelsmann pour disputer l’Euro, mais une infection aux amygdales en a décidé autrement.

