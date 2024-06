Pronostic Serbie Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+ 15€ offerts sans déposer d’argent)

Envie de parier sans pression sur l’affiche de ce dimanche soir ? On vous donne nos pronostics Serbie Angleterre et 15€ offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur Serbie Angleterre !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code SOFOOT15 pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Pronostics Serbie Angleterre : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score Exact : Angleterre gagne 3-1 » est coté à 11,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 167,50€ (172,50€ du pari – 15€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics Serbie Angleterre

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 1,44 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 207€ (122€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Kane buteur » est coté à 2,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 255€ (170€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Victoire Angleterre et les 2 équipes marquent » est coté à 3,05 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 344€ (259€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

La Serbie cherche son expression collective

La Serbie, depuis l’éclatement de la Yougoslavie, participe pour la première fois de son histoire à un championnat d’Europe. Les Serbes ont déjà disputé plusieurs Mondiaux, mais sans marquer les esprits. Cette sélection se présente souvent dans la peau d’un outsider, mais éprouve les pires difficultés à s’exprimer pleinement lors d’une compétition. Au Qatar, les partenaires de Mitrović ne sont pas parvenus à sortir de leur groupe. Pour se qualifier pour ce championnat d’Europe, les hommes de Dragan Stojković ont pris la 2e place de leur poule derrière la Hongrie, devançant seulement des équipes comme le Monténégro ou la Bulgarie. Pour préparer cet Euro, la Serbie a disputé deux rencontres amicales avec une défaite en Autriche (2-1), avant de se reprendre de belle manière en Suède (0-3) avec des réalisations de 3 cadres : Milinković-Savić, Mitrović et Tadić.

L’Angleterre vise le titre

L’Angleterre possède une incroyable génération, mais reste sur plusieurs déceptions. Battue dans une finale de l’Euro disputée sur ses terres en 2021, la sélection des Three Lions s’est fait sortir en quarts de finale du dernier Mondial par l’équipe de France avec, lors de cette rencontre, un penalty complètement manqué par Harry Kane. Depuis, les hommes de Southgate se sont repris en décrochant assez facilement leur place à cet Euro. Les Anglais ont en effet terminé en tête de leur poule éliminatoire, devant l’Italie et l’Ukraine. Après avoir battu la Bosnie Herzégovine (3-0) en amical, l’Angleterre s’est inclinée à domicile contre l’Islande pour son tout dernier match de préparation (0-1). Lors de cette rencontre, les supporters anglais ont affiché leur mécontentement en sifflant la prestation de leur équipe.

Les choix de Southgate

Dragan Stojković s’appuie sur un groupe très classique dans lequel on retrouve des habitués de la sélection comme Tadić, Mitrović, Milinković-Savić, Gudelj ou Kostić. Lors de cet Euro, Dusan Vlahović devrait avoir du temps de jeu et montrer toutes ses qualités qui lui permettent d’être l’un des meilleurs buteurs de Serie A. À suivre aussi, le milieu de l‘Udinese, lazar Samardžić qui possède un potentiel intéressant. De son côté, Southgate a opéré des choix forts en ne sélectionnant pas Rashford, Sancho ou Sterling et en écartant ensuite Grealish, Maddison et Maguire. Le technicien anglais a privilégié des jeunes joueurs en faisant notamment confiance à Eze ou à Wharton, de Crystal Palace. Pour ce premier XI de la compétition, le technicien anglais devrait aligner Pickford, Walker, Rice, Bellingham, Kane, Saka. Touché lors de la défaite contre l’Islande, John Stones devrait être tout de même de cette première rencontre face à la Serbie. Élu meilleur joueur de la PL, Phil Foden sera attendu comme l’un des leaders de cette équipe, tout comme Bellingham, auteur d’une saison pleine au Real Madrid.

Les compositions probables pour ce Serbie – Angleterre : Serbie : Milinković-Savić- Milenković, Veljković, Pavlović – Živković, Ilic, Gudelj, Mladenović – Tadić, Mitrović, Lukić. Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Gallagher – Saka, Bellingham, Foden – Kane

L’Angleterre fait le taf

Annoncée parmi les grands favoris au titre, l’Angleterre dispose sur le papier d’un des effectifs les plus impressionnants. Tournés vers la quête d’un titre qui les fuit, les Anglais jouent gros lors de cet Euro. Souvent placés, les Lions doivent maintenant passer ce palier pour remporter une compétition et ne pas avoir les regrets que la Belgique a connus avec sa superbe génération. Gareth Southgate joue son avenir lors de cet Euro et a pris des risques en choisissant la jeunesse plus que l’expérience, même si des joueurs cadres comme Kane, auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern, seront là pour les encadrer. L’Angleterre pourrait connaître quelques problèmes face à une Serbie très intéressante en matière de talent, mais pas toujours performante lors des phases finales de compétition.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Serbie – Angleterre

Vous avez envie de parier sur ce Hongrie – Suisse sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Serbie – Angleterre avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Serbie Angleterre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Euro 2024 : 222€ à gagner avec les Pays-Bas et l'Angleterre sur notre combiné de dimanche