Pronostic Espagne Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro (+100€ offerts en Bonus)

Pour cet Euro 2024, Betclic vous propose 100€ de bonus. Vous pouvez par exemple miser sur nos pronostics Espagne – Croatie ce samedi. Si votre 1er pari est perdant, vous êtes remboursé immédiatement : l’idéal pour pouvoir rejouer sur la suite de l’Euro.

100€ remboursés en Freebets sur Espagne – Croatie !

Le bonus Betclic est de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT100 :

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€.

En plus, contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Et ce n’est pas tout puisque Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Attention :

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d’identité et de votre RIB, afin de retirer vos gains ensuite.

Nos pronostics Espagne Croatie

► Le pari « Victoire Espagne ou Nul et Plus de 1,5 but » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lamine Yamal buteur » est coté à 5,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 510€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

L’Espagne de retour au 1er plan

L’Espagne est un candidat au titre dans ce championnat d’Europe. Demi-finaliste il y a 4 ans avec Luis Enrique, la Roja avait été surprise par le Maroc au Qatar en 8es de finale de la dernière Coupe du monde. Pour se qualifier pour cet Euro, la sélection espagnole a remporté son groupe devant l’Écosse et la Norvège. Lors de cette campagne, la Roja a certes connu un faux pas à Glasgow, mais s’est rapidement remise sur le bon chemin. À noter également que l’Espagne a remporté la dernière Ligue des nations en dominant… la Croatie en finale lors des tirs au but. Pour préparer son Euro, la sélection espagnole a disputé deux rencontres amicales où elle s’est fait plaisir en surclassant Andorre (5-0) et l’Irlande du Nord (5-1). La Roja a certes affronté deux adversaires largement à sa portée, mais a montré de très bonnes qualités avec des jeunes très présents.

La Croatie, valeur sûre

Depuis sa finale du Mondial 2018, la Croatie est une sélection qui impressionne par sa régularité. En effet, à chaque fin d’édition, on imagine que les Croates vont rentrer dans une phase de transition pour remplacer une génération dorée. Battue en 8es de finale de l’Euro après un match spectaculaire face… à l’Espagne, la sélection au damier a atteint les demi-finales du Mondial au Qatar face à l’Argentine. En plus de cet excellent parcours, les Croates ont disputé le Final 4 de Ligue des nations où ils se sont de nouveau inclinés en finale face à… la Roja. Lors des dernières années, les Croates ont souvent croisé la route des Espagnols sans réelle réussite. Pour se qualifier pour l’Euro, la Croatie a fini en seconde position de son groupe dominé par la Turquie. À quelques jours du début de l’Euro, la sélection croate a marqué les esprits en dominant le Portugal (1-2) en amical.

La jeunesse espagnole face à l’expérience croate

De la Fuente, le sélectionneur espagnol, s’appuie sur un groupe avec de jeunes pépites. En effet, Yamal, Pedri, Williams se sont fait une place dans ce groupe. Ces jeunes seront encadrés par Carvajal, Nacho, Rodri ou Morata lors de cette compétition. Le technicien s’est attaché à donner un équilibre à son groupe avec une défense solide et les inspirations offensives de ses jeunes éléments. Élément clé de Man City, Rodri a également une place importante dans le dispositif mis en place par De la Fuente. Dalić est présent depuis plusieurs années à la tête de la Croatie et est l’un des artisans de la bonne tenue de sa sélection. Pour ce championnat d’Europe, il s’est appuyé sur un groupe expérimenté dans lequel on retrouve le Ballon d’or Modrić, mais aussi Brozović, Kovačić, Vida, Perišić ou Kramarić, présents depuis 2018. À leurs côtés, de nouvelles têtes sont apparues comme Gvardiol qui a passé un palier à City, ou Stanisic auteur d’une saison incroyable avec le Bayer Leverkusen.

Les compositions probables pour Espagne – Croatie :

Espagne : Unai Simon – Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella – Fabian Ruiz, Rodri – Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams (ou Olmo) – Morata.

Croatie : Livaković – Stanisic, Pongracic, Sutalo (ou Vida), Gvardiol – Modrić, Brozović, Kovačić – Vlašić, Pjaca (ou Perišić), Petković (ou Kramarić).

L’Espagne confirme face à la Croatie

Cette opposition est la plus belle affiche de ces premiers jours de compétition entre deux sélections que l’on peut aisément espérer voir un peu plus loin dans la compétition. Depuis quelques saisons, la Roja semble monter en puissance et a retrouvé des éléments de grand talent à l’image de Yamal, qui malgré ses 16 ans pourrait être l’un des grands joueurs de ce championnat d’Europe. De plus, la sélection espagnole réussit plutôt bien face à la Croatie et reste sur 2 succès importants contre la bande de Dalić. En face, la sélection au damier est l’un des outsiders pour le titre et arrive en confiance après son succès contre le Portugal. Toutefois, l’Espagne semble un peu plus solide et devrait pouvoir compter sur le talent de ses individualités pour faire la différence, avec un duel Yamal-Gvardiol, qui sera certainement la clé de la rencontre.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Espagne Croatie

Vous avez envie de parier sur ce Hongrie – Suisse sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Croatie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Espagne Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cotes Espagne Croatie : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024