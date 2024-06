Pronostic Allemagne Écosse : Analyse, cotes et prono du match d’ouverture de l’Euro (+100€ DIRECT offerts)

Envie de parier sur le tant attendu match d’ouverture de l’Euro 2024 ? Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier sur nos pronostics Allemagne Écosse !

Nos pronostics Allemagne Écosse

L’Allemagne va (un peu) mieux

Ce vendredi soir, l’Allemagne ouvre « son » Euro face à l’Écosse. Le Nationalelf, décevant lors des dernières grandes compétitions, est attendu au tournant par ses supporters. Quelques mois avant le début de cette compétition, devant les mauvais résultats récoltés en matchs amicaux, la fédération allemande a été contrainte de changer d’entraîneur, nommant Julian Nagelsmann à la place de Hansi Flick. L’ancien coach de Leipzig et du Bayern semble avoir remis son équipe sur les bons rails. Lors des matchs amicaux de mars, les Allemands ont successivement dominé la France (0-2) et les Pays-Bas (2-1). En juin, pour se préparer à l’Euro, le Nationalelf a disputé deux rencontres amicales avec un nul contre l’Ukraine (0-0) et un succès arraché en fin de match contre la Grèce (2-1). Lors de cette dernière rencontre, les Allemands se sont retrouvés menés au score, mais sont revenus en seconde période par Havertz qui semble avoir les faveurs de Nagelsmann pour évoluer dans le même rôle qu’à Arsenal, en faux 9. En fin de rencontre, le joueur de Brighton Gross a offert un succès important pour la confiance.

Le fighting spirit écossais a ses limites

De son côté, l’Écosse enchaîne une nouvelle participation à un championnat d’Europe. Il y a 4 ans de cela, les Écossais n’avaient pas réussi à sortir de la phase de poules. Ils espèrent cette fois y parvenir dans ce groupe très homogène avec également la Suisse et la Hongrie. Pour se qualifier pour cet Euro, les hommes de Steve Clarke ont réalisé un excellent parcours qui les a vus notamment battre l’Espagne à domicile en début de phase de poules. Mais moins bien en fin d’éliminatoires, l’Écosse a terminé finalement 2e devant des sélections comme la Norvège ou la Géorgie. Depuis l’obtention de sa qualification, l’Écosse a connu des résultats décevants en amical avec des lourdes défaites concédées face à la France (4-1), les Pays-Bas (4-0) ou plus surprenant contre l’Irlande du Nord (0-1). En juin, les Écossais ont signé un petit succès face à la modeste sélection de Gibraltar (2-0) et un nul contre la Finlande (2-2). Ces résultats ne sont pas très rassurants à la veille d’affronter une Allemagne poussée par son public.

Un XI séduisant pour l’Allemagne, l’Écosse avec ses cadres

Nagelsmann a tranché dans le vif lors de sa sélection en laissant à quai Goretzka, Hummels ou Brandt, alors qu’Emre Can a été appelé en dernière minute pour pallier le forfait de Pavlović. Le sélectionneur préfère s’appuyer sur des joueurs du Bayer Leverkusen, auteurs d’une incroyable saison avec Tah, Andrich ou la pépite Wirtz. En plus de ces éléments, le technicien allemand dispose de joueurs de très grande qualité comme Havertz, épatant lors des 6 derniers mois avec Arsenal, qui pourrait faire très mal aux défenses adverses avec son sens du déplacement entre les lignes, Sané, toujours percutant, et Musiala, doté d’une technique exquise. Le grand changement des dernières semaines vient du retour de Toni Kroos qui a métamorphosé l’entrejeu allemand en lui donnant de la stabilité et de la confiance. Le joueur du Real retrouve son coéquipier et ami Rüdiger, qui est l’un des meilleurs défenseurs en Europe. L’Écossais Steve Clarke s’est quant à lui appuyé sur un groupe très classique dans lequel on retrouve le capitaine Robertson, qui fait les beaux jours de Liverpool. Dans les hommes à suivre de près, nous retrouverons au milieu McGinn d’Aston Villa et McTominay de Man U dont l’activité n’est plus à démontrer. Le Red Devil sait aussi se muer en buteur quand l’opportunité se présente.

Les compositions probables pour ce Allemagne – Écosse :

Allemagne : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gündoğan, Wirtz – Havertz

Écosse : Gunn – Hendry, Cooper, Tierney – Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson – McGinn, Adams, Christie.

L’Allemagne part du bon pied face à l’Écosse

Si tout n’est pas parfait, l’Allemagne a tout de même repris confiance depuis l’arrivée de Nagelsmann. Devant son public, il faut maintient lancer idéalement « son » championnat d’Europe. Le retour de Toni Kroos est également très positif pour le Nationalelf qui manquait de leaders. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Real pour sa dernière année, le milieu de terrain a rapidement repris les clés du jeu pour le plus grand bonheur. Son expérience sera importante pour encadrer les jeunes pépites pétries de talent, notamment Wirtz et Musiala. Sur le papier, l’Allemagne dispose d’un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de s’imposer dans cette première affiche. Le talent d’un Havertz pour s’immiscer entre les lignes devrait gêner le bloc écossais, qui pourrait tout de même trouver la faille grâce à ses excellents joueurs offensifs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

