Revivez Serbie-Angleterre (0-1)

TERMINÉ : SERBIE 0-1 ANGLETERRE

Un petit but de la tête de Bellingham, et puis plus grand chose pour les Anglais. Pire, la Serbie n'a pas démérité en seconde période et n'aurait pas volé son petit but égalisateur, sans deux interventions de Pickford. Si favoris que ça, ces Angloys ? Dur à dire, même si l'Euro ne fait que démarrer et que la bande à Southgate a le droit d'être en rôdage. M'enfin quand on voit Harry Kane et sa vingtaine de ballons touchés... Prochain adversaire : le Danemark, jeudi. Merci d'avoir été si nombreux, à très vite sur SoFoot.com !