Dhorasso et Prévost signent une tribune contre l’extrême droite

Vikash Dhorasso, maître du jeu de position.

Ce dimanche, un collectif de sportifs et sportives français s’est engagé contre l’extrême droite à deux semaines du premier tour des élections législatives anticipées à travers une tribune publiée dans les colonnes de L’Équipe. « L’extrême droite exploite ces différences et manipule nos peurs pour nous diviser. Le Rassemblement national et Reconquête dans leurs programmes expriment souvent des opinions contraires aux consensus scientifiques qui visent à guider nos sociétés vers une trajectoire plus juste, plus égalitaire et plus durable », est-il notamment écrit.

Si aucun joueur de l’équipe de France, actuellement en plein Euro 2024, ne fait partie des plus de 200 signataires, on retrouve tout de même les anciens internationaux Vikash Dhorasso et Candice Prévost. Camille Naude, ancienne joueuse, Éric Thomas, président de l’Association française de foot amateur, Romain Blachier, dirigeant de Lyon La Duchère, et Guillaume Latrille, président d’un club de 700 licenciés, sont les quatre autres représentants. Pas de quoi sauter au plafond certes, mais Marcus Thuram a fait le travail dans les plus hautes sphères.

Avec 13 signataires, le rugby tord les clichés.