Les U19 du PSG sacrés champions de France

Et un nouveau titre pour Zoumana Camara.

Défaits en finale du championnat national U19 la saison dernière face au FC Nantes (1-2), les Titis du Paris Saint-Germain n’a pas tremblé ce dimanche contre Auxerre (1-3). Du côté de Brive-la-Gaillarde, ils ont remportaient le premier trophée depuis 2016 dans cette catégorie. Ils avaient pourtant concédé l’ouverture du score par l’intermédiaire de Rayan Mandengue, avant de répondre dans la foulée par un doublé de Senny Mayulu. Déjà détenteur d’un contrat professionnel et de quelques minutes en Ligue 1 à tout juste 18 ans, il a prouvé, ce dimanche, que sa place était désormais chez les grands.

🏆 L’équipe U19 du Paris Saint-Germain s’est imposée 3-1 contre son homologue de l’AJ Auxerre ce dimanche 16 juin à Brive et décroche par la même occasion le titre de champion de France de la catégorie ! Le compte rendu du match. 🗞️https://t.co/AdnKmnh3N3#ParisiensEtChampions… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 16, 2024

L’équipe de Zoumana Camara s’est finalement mise à l’abris dans les derniers instants grâce à Mahamadou Sangaré, buteur au bout du temps additionnel pour officialiser le sacre. « L’objectif n’est pas de gagner des trophées mais de former des gamins pour le plus haut niveau. Après, si ça passe par ce genre de compétitions, le goût et l’envie de gagner des titres, à travers des matchs de ce niveau, ils vivent des choses qui se rapprochent du football professionnel », a théorisé le coach, ou plutôt l’éducateur, auprès du Parisien.

Même pas besoin d’un triplé d’Ethan Mbappé.

Le PSG élimine l’OM et file en finale du championnat national U19