Wendie Renard monte au créneau sur le coût de la vie en Martinique

Sur les traces de Titi.

Dans une interview accordée à Ouest-France, Wendie Renard s’est elle aussi mise vent debout face à la montée des prix outre-mer, quelques semaines après la sortie de Thierry Henry. « Je suis attristée de voir qu’on est obligé de manifester pacifiquement pour réclamer un dû qui devrait être logique. C’est un mouvement légitime, lance-t-elle. Aujourd’hui, quand on fait les courses, le chariot n’est pas plein. On hésite entre acheter une belle viande ou un morceau de morue. Je constate que des produits basiques sont extrêmement chers. Même des produits de première nécessité, ceux pour manger. C’est incroyable… »

« Parfois, on se demande si on est vraiment français »

Et d’ajouter : « Ce n’est pas normal de noyer les Antillais. Beaucoup vivent dans la souffrance. Parfois, on se demande si on est vraiment français… C’est dur de se poser cette question. Il faudrait une loi pour une meilleure compréhension et un meilleur traitement de la vie des gens dans les DOM-TOM. Il faut que les économistes et les responsables politiques du pays se posent des questions sur la situation en outre-mer. »

