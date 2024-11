Le PSG maîtrise Lens et prend ses distances

Devant dès les premières minutes grâce à un but d’Ousmane Dembélé, le PSG s’est imposé à la maison contre un RC Lens réduit à dix à l’heure de jeu (1-0). Paris conforte sa place de leader et prend déjà six points d’avance sur Monaco.

PSG 1-0 Lens

But : Dembélé (4e) pour le PSG

Expulsion : Khusanov (59e) côté Sang et Or

L’idée d’une lutte à trois pour le titre de champion de France aura donc eu besoin d’un peu moins de trois mois pour devenir une illusion. D’une semaine, même, puisque le week-end dernier aurait pu nous laisser avec trois équipes à égalité tout en haut et que le PSG compte finalement ce samedi soir déjà six points d’avance sur Monaco, battu la veille par Angers et distancé par la bande de Luis Enrique, qui a maîtrisé Lens (1-0) parce qu’elle était largement plus forte (au moins en première période) et parce qu’elle ne pouvait pas manquer une telle opportunité de s’installer confortablement sur le trône, déjà loin devant des concurrents qui vont devoir prouver ces prochaines semaines qu’ils peuvent vraiment en être. Et pourtant, ce Paris n’est pas tout à fait irrésistible.

Des messages et des cadeaux

C’était une soirée pour faire passer des messages au Parc des Princes. Les premiers sont descendus des tribunes, où le virage Auteuil avait réservé une banderole et des chants pour le rival marseillais une semaine après la nouvelle victoire au Vélodrome (0-3), avant de passer à autre chose et à un tifo grandeur nature. De l’autre côté, dans le parcage lensois, un craquage de fumigènes et une contestation posée à l’écrit sur plusieurs calicots : « Le Qatar tue le foot français. » Sur le terrain, ce sont les approximations qui ont tué les Sang et Or, peut-être toujours en gueule de bois après la cruelle défaite dans le derby. La première d’Adrien Thomasson est restée sans incidence (2e), la deuxième de Jonathan Gradit a immédiatement permis à Paris de passer devant. Le défenseur lensois a manqué son retour et son tacle sur Bradley Barcola, laissant le nouveau chouchou du Parc débouler sur le côté gauche, repiquer vers la surface et déposer l’ouverture du score sur un plateau à Ousmane Dembélé, qui ne pouvait rien faire d’autre que marquer (1-0, 4e). Le Racing se serait passé d’une telle entame, comme de la sortie de Florian Sotoca pour un pépin à la cuisse (20e) ou encore de l’expulsion d’Abdukodir Khusanov (malédiction oblige…) pour un tacle dangereux au niveau de la cheville d’Achraf Hakimi (59e).

[📺 LIVE] 🇫🇷 #PSGRCL ⚽ Déjà 1-0 pour Paris ! 👏 Barcola déborde parfaitement et sert Dembélé sur un plateau pour l'ouverture du score ! pic.twitter.com/vR88hcKayN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 2, 2024

En vérité, à onze contre onze comme en infériorité numérique, les Lensois ont quasiment toujours semblé loin d’un PSG sans Gianluigi Donnarumma, resté sur le banc pour laisser sa cage à Matvey Safonov. Le Russe n’a pas eu grand-chose à faire, se dépatouillant parfois du pressing de Mbala Nzola et captant les rares tentatives artésiennes, notamment celle d’Anass Zaroury (22e) ou le coup de casque gentillet de Deiver Machado (32e). Trop légers techniquement, les Lensois ont beaucoup couru après le ballon, restant parfois spectateurs devant les phases de possession parisiennes et les arabesques de l’intenable Barcola (un petit pont par ci, un grand pont par là). Ce qui n’a pas empêché Paris d’être renvoyé à ses démons de ce début de saison : le manque d’efficacité.

L’efficacité, ce n’est pas réglé pour le PSG

À un quart d’heure du terme, il fallait déjà plus de deux mains pour compter les occasions ratées par les locaux : Marco Asensio en a fait la collection (14e, 30e, 42e, 43e, 66e), Hakimi a multiplié les percées et les centres, poussant Kevin Danso à frôler le but contre son camp (19e), Fabian Ruiz n’avait pas assez de calcium pour tirer plus fort (30e), Willian Pacho s’est complètement trompé sur un quatre contre deux dans les 30 derniers mètres (34e) et Barcola a sifflé lui-même l’entracte d’une chiche envoyée au-dessus (45e+4). Il y a eu de la maladresse, comme trop souvent, mais aussi un grand Brice Samba (sept arrêts) pour laisser Lens en vie de manière assez miraculeuse. Le portier lensois s’est envolé sur une tentative de Barcola (72e), comme pour refuser d’abdiquer. Surtout que ses défenseurs ne l’ont pas lâché non plus, Malang Sarr éteignant l’espoir d’un premier but pour Désiré Doué (76e) et ses compères s’occupant de jouer les extincteurs dans la surface face au siège parisien.

Les symboles d’une deuxième période beaucoup moins convaincante et assez ennuyante – malgré le rouge de Khusanov qui avait envie de chatouiller les Parisiens – et qui aurait pu permettre à Lens de revenir sur ses rares approches, par Diouf et Ojediran (65e, 68e), et d’éviter une deuxième défaite d’affilée dans un championnat où ces limites dans la finition suffisent à survoler, en tout cas pour l’instant, la Ligue 1. Le PSG connaît la chanson : il faudra, à un moment ou à un autre, ne pas avoir besoin d’une quinzaine d’occasions pour marquer deux buts, surtout quand on sait que l’Atlético de Madrid et la Ligue des champions arrivent mercredi.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz (Zaïre-Emery, 71e), Vitinha, Neves – Dembélé (Lee, 61e), Asensio (Doué, 71e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Lens (3-4-3) : Samba – Gradit (Sarr, 63e), Danso, Khusanov – Chávez, Diouf (Da Costa, 80e), Thomasson (El Aynaoui, 63e), Machado – Sotoca (Ojediran, 20e), Nzola, Zaroury (Labeau Lascary, 80e). Entraîneur : Will Still.

