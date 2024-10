Lille s’offre Lens au buzzer

Fermé sans toutefois être ennuyeux, le 99e derby du Nord, tout sauf spectaculaire, s’est soldé sur une victoire de Lille sur Lens (0-2). Les Dogues repartent avec les trois points de Boallert grâce à des réalisations dans les derniers instants de Jonathan David et Mohamed Bayo et mettent fin à l’invincibilité des Sang et Or en championnat.

Lens 0-2 Lille

Buts : David (90e+7) et Bayo (90e+11)

Dans un stade Boallert incandescent, habillé par un triple tifo, le 99e derby du Nord n’a pas été à la hauteur des attentes, mais a vu Lille s’imposer en toute fin de match grâce à un penalty tardif de Jonathan David, puis à un pion de Mohamed Bayo (0-2). Malgré une belle intensité, le feu d’artifice espéré n’a pas eu lieu (7 tirs cadrés), notamment à cause de deux grands portiers, mais à la fin, les Lillois l’emportent et brisent la série d’invincibilité des Artésiens en Ligue 1.

L’infranchissable Chevalier

Le ton est donné d’entrée de jeu. Edon Zhegrova allume la première mèche avec une frappe non cadrée (2e), Lucas Chevalier s’illustre dès la 3e minute avec (déjà) une superbe parade sur une tentative rasante du plat du pied d’Anass Zaroury. Piqués au vif, les Dogues peuvent compter sur leur maître à jouer kosovar, auteur d’un petit pont sur Adrien Thomasson, pour répondre avec un bel enroulé du gauche, détourné par une manchette de Brice Samba (16e). Dans un premier acte plaisant, les deux équipes font d’abord jeu égal, avant que les Sang et Or ne prennent les commandes de la partie. Les hommes de Will Still, plus tranchants dans les duels, campent dans le camp adverse, mais peinent à ajuster la mire, à l’image du tir totalement loupé d’Andy Diouf (37e) ou encore de la tentative lointaine de Zaroury, repoussée des poings par l’impeccable Chevalier (45e+1).

Les trouble-fêtes David et Bayo

À la suite de la sortie sur blessure de Przemysław Frankowski dès la reprise, le rapport de force semble s’inverser dans cette partie. Lille, désormais plus entreprenante, se montre dangereuse grâce à une demi-volée de Jonathan David, son premier tir du match, mais Kevin Danso contre du dos la tentative de l’avant-centre canadien (49e). Malgré de la qualité technique des deux côtés, la rencontre peine à s’emballer, notamment à cause de nombreuses fautes qui viennent hacher le jeu. Will Still insuffle du sang neuf en sortant son trident offensif, mais c’est surtout sa défense qui fait le travail. Lors d’un cafouillage dans la surface, Facundo Medina réalise une intervention salvatrice sur Osame Sahraoui (72e). Mis à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette seconde période cadenassée. Mais dans le temps additionnel, Kevin Danso touche le cuir de la main dans la surface. L’arbitre de la rencontre désigne le point de penalty. David s’en charge et transforme parfaitement cette balle de match (0-1, 90e+7). Dans les derniers instants du match, l’entrant Bayo participe à la fête en claquant un but après une contre-attaque éclair (0-2, 101e). Drôle de match mais semaine de rêve pour les Dogues, tombeurs de l’Atlético en Ligue des champions en milieu de semaine, qui grimpent à la 4e place et reviennent provisoirement à trois longueurs du leader parisien.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Khusanov, Danso, Gradit – Medina, Diouf, Thomasson, Frankowski (Pouilly, 46e) – Zaroury (Machado, 71e), Nzola (Labeau-Lascary, 71e) – Sotoca (Fulgini, 71e). Entraîneur : Will Still.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Gudmundsson (Mandi, 61e), Ribeiro, Diakité, Meunier – Gomes (Mukau, 66e), André – Sahraoui, Gomes (Fernandez-Pardo, 66e), Zhegrova – David. Entraîneur : Bruno Genesio.

