Wendie Renard : « Franchement, c'est dur »

Arrêt-buffet.

Les Bleues ne monteront pas sur le podium olympique. L’équipe de France féminine s’est inclinée contre le Brésil ce samedi à Nantes (0-1). La fin du rêve pour les joueuses d’Hervé Renard, qui ont manqué leur rendez-vous avec l’histoire. « Franchement, c’est dur », confiait Wendie Renard, déçue de ne pas pouvoir récompenser « ce public encore, qui nous a poussées de la première à la dernière minute », au micro de France 3.

« On a eu les opportunités pour faire mal à cette équipe, estime la Lyonnaise. Elles ont tout fait pour casser le rythme, ça fait partie du jeu. On n’a pas su mettre les occasions au bon moment, voilà. Cette équipe (de France) a énormément changé en très peu de temps, avec des caractéristiques bien à elle. On avait un plan de jeu établi, ça a plus ou moins marché parce qu’on a obtenu un penalty, on a obtenu des fautes. C’est frustrant. Il y a beaucoup, beaucoup de déception. »

Et d’immenses regrets, comme si souvent avec ces Bleues.

« Personne n'avait fait de compte fan d'Hervé Renard »