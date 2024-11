Dans le cadre de sa vente, le Paris FC va être auditionné par la DNCG

Normalement, les garanties financières apportées par la famille Arnault devraient être assez solides.

Le rachat du Paris FC par la famille Arnault et Red Bull se peaufine. Ce lundi, L’Équipe indique que le processus de vente est entré dans l’une des ultimes étapes. Selon le quotidien, le club pensionnaire du stade Charléty sera auditionné par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), mardi 12 novembre. Ce jour-là, les futurs actionnaires seront présentés et devront exposer le projet qu’ils comptent mettre en place. Un passage obligé pour pouvoir réaliser l’opération.

Pour rappel, Pierre Ferracci, le président actuel du Paris FC, devrait dans un premier temps conserver ses fonctions et garder 30% du capital de l’actuel leader de Ligue 2 jusqu’en 2027. La famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire du club à hauteur de 55%, avant de racheter les parts de Ferracci, et Red Bull disposera de 15% des parts.

Un peu facile comme partie de Football Manager de prendre un club déjà quasi en Ligue 1.

Quatre supporters du Paris FC blessés au couteau dans une rixe près de Charléty