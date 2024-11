Quatre supporters du Paris FC blessés au couteau dans une rixe près de Charléty

Grand match, petit après-match.

Vendredi soir, le spectacle entre le Paris FC et Rodez a été de toute beauté (3-3), mais il a été suivi d’affrontements entre supporters à la sortie du stade Charléty. Selon les informations de TF1/LCI, quatre personnes ont été blessées au couteau. Il ne s’agirait pas d’une bagarre entre Parisiens et Ruthénois, mais plutôt entre deux groupes de supporters parisiens rivaux, Lutetia et Légion X. Un membre de ce dernier aurait été à l’origine de l’émeute après avoir agressé des membres de l’autre groupe, alors que plusieurs personnes interdites de stade étaient a priori présentes. Les forces de l’ordre sont rapidement arrivées sur les lieux, les blessés ont été pris en charge et transporté vers des hôpitaux différents, sept personnes ont été interpellées et trois sont en garde à vue.

On n’avancera donc jamais.

