Donnarumma : « Depuis que j'ai quitté l'Italie, je suis un peu trop sous le feu des critiques »

Gigio n’aime pas la lumière.

Avant de faire face aux attaquants lensois ce samedi, Gigio Donnarumma s’est confié dans une interview accordée au média italien Sportmediaset, revenant notamment sur les critiques qu’il reçoit depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. « Je suis très critique envers moi-même. À la fin d’un match, j’essaie toujours de comprendre ce que je peux faire de mieux, ce qui aurait pu être fait de plus, surtout sur les buts que j’encaisse. Depuis que j’ai quitté l’Italie, je suis un peu trop sous le feu des critiques, cela me dérange un peu. Mais maintenant, j’ai les épaules larges, je joue depuis de nombreuses années, donc je sais comment ça marche et je sais ce que je dois faire pour rester dans ma bulle », déclare le portier parisien.

Des louanges pour Luis Enrique

Interrogé sur son entraîneur, le portier a chanté les louanges de l’Espagnol : « Il réussit à faire en sorte que chacun d’entre nous s’exprime au mieux, il nous tient tous en haleine et ne fait jamais en sorte que quelqu’un se sente second. C’est très important pour le groupe. Ensuite, sur le plan footballistique, nous le connaissons tous, je pense que c’est un phénomène et qu’il nous apporte beaucoup. Nous devons essayer de le suivre autant que possible si nous voulons obtenir des résultats vraiment importants. » Avant de reconnaître sans détour que le PSG pouvait avoir une obsession avec la Ligue des champions par le passé : « Quand je suis arrivé, c’était le cas, mais il ne faut pas que ce soit comme ça, il ne faut pas que ça pèse autant sur nous. »

On a bien vu contre le PSV que la C1 n’était plus une obsession.

