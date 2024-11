Play-off MLS : L’Inter Miami tombe face à Atlanta et jouera un match décisif

Nuit galère pour Leo Messi et l’Inter Miami.

Favori de ce premier tour de barrage des play-off de la MLS, le rouleau compresseur américain de la côte est emmené par Messi va devoir passer par un troisième match décisif afin d’accéder au second tour de la phase éliminatoire. Car après un premier succès 2-1 à domicile, les Herons se sont inclinés sur le même score, dans les dernières secondes de la rencontre, grâce à un super golazo de l’entrant Xande Silva.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour l’Inter Miami, qui alignait Luis Suárez, Jordi Alba et donc Leo Messi dès le coup d’envoi, et qui avait ouvert le score sur un but gag : Brad Guzan, le portier international américain d’Atlanta qui affiche 40 ans au compteur, s’était pris les pieds dans la légère feinte de corps de Federico Redondo (oui, oui, le fils de Fernando) et avait offert sur un plateau à David Martinez le soin de mettre son équipe sur les bons rails. Insuffisant, malgré tout, puisqu’en seconde période avant l’égalisation tardive de Silva, Derrick Williams avait égalisé sur coup franc. Place donc à la belle qui se déroulera dans une semaine, le dimanche 10 novembre.

Miami have the opener and it was bizarre. @InterMiamiCF // Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/u2M3EQawbF — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2024

Même aux US, il n’y a aucun match facile pour Messi.

