Privé de Messi, l’Inter Miami corrigé par Atlanta

Mbappé, Messi : même combat.

Sans Lionel Messi, préservé par Tata Martino, l’Inter Miami s’est pris les pieds dans le tapis sur la pelouse d’Atlanta (2-5). Une première depuis l’arrivée de Messi à la mi-juillet, puisque l’Argentin et ses collègues restaient sur une série de douze matchs sans défaite. Résultat, l’Inter Miami reste coincé à l’avant-dernière place de la conférence est, à sept longueurs des play-off. Pour justifier l’absence de sa star, l’entraîneur de la franchise floridienne a indiqué que l’Argentin souffrait d’une « fatigue musculaire » et qu’il aurait été « très imprudent » de le faire jouer.

D’autant plus que Miami doit disputer, dans dix jours, le 27 septembre prochain, la finale de l’US Open Cup face à Houston. Une rencontre que devrait, a priori, pouvoir disputer la Pulga, même si Martino, qui avait également dû faire sans Jordi Alba, s’est montré plus évasif au sujet des deux joueurs : « Ils s’entraîneront demain (ce dimanche, NDLR) et nous verrons au jour le jour. Rien ne change notre vision de la façon dont il (Messi, NDLR) va s’entraîner. Nous ne sommes pas pressés. »

Les diffuseurs un peu plus.

