Devant Messi, Giakoumakis est sacré meilleure recrue en MLS

Le Ballon d’Or détrôné.

Par huit fois il a remporté le titre du meilleur joueur de la planète, et pourtant, Lionel Messi n’a pas remporté le prix du meilleur nouveau venu en MLS. Le pensionnaire de l’Inter Miami de 36 ans a disputé six rencontres dans l’élite américaine cette saison pour un but et deux passes décisives. C’est le Grec de l’Atlanta United, Giorgos Giakoumakis, qui a piqué la vedette à La Pulga. Né sur le sol crétois, l’attaquant de 28 ans a trouvé le chemin des filets à dix-sept reprises pour son premier exercice en MLS. Sinon Denis Bouanga joue au ping-pong ?

An immediate impact in the 🅰️. Newcomer of the Year: Giorgos Giakoumakis. 🇬🇷 pic.twitter.com/AyHGq9slod — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2023

Vingt buts et sept passes décisives pour l’ancien joueur de l’ASSE.

