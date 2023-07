Pronostic Montréal Atlanta : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Montréal bute sur Atlanta

Dans cette dernière ligne droite de la phase régulière en MLS, Montréal et Atlanta sont engagés dans la course aux play-off. La franchise canadienne occupe actuellement la 9e place, qui lui permettrait de disputer un match de barrage. Cependant, l’Impact reste à portée de Charlotte qui n’accuse qu’un seul point de retard. Après avoir connu une série de résultats intéressants avec des succès sur Minnesota (4-0) et Nashville (1-0) pour un nul contre Charlotte (0-0), la formation canadienne s’est fait surprendre à domicile par New York City (0-1) lors de la dernière journée. Ce dimanche, les hommes de Losada ont l’opportunité de consolider leur place de barragiste, mais aussi de se rapprocher de la 7e place, directement qualificative pour les 8es de finale. En effet, en cas de succès lors de cette opposition, Montréal reviendrait à 3 ponts d’Atlanta. Pour atteindre cet objectif, l’Impact compte sur son maître à jouer américain Duke, sur le Kenyan Wanyama (passé par Tottenham) ou sur son Français Camacho.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Atlanta joue gros lors de cette opposition face à Montréal, car le club de Géorgie pourrait éloigner un de ses poursuivants directs dans la course aux play-off. Dans cette dernière ligne droite, les Five Stripes se montrent solides, puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois lors des 9 dernières journées, sur la pelouse des New York Red Bulls (4-0). Depuis, Atlanta s’est parfaitement repris en dominant Philadelphie (2-0). 7e de la Conférence Est, Atlanta reste sous la menace de DC United et de Montréal pour les play-off. Le coach Pineda possède un effectif de qualité avec le buteur grec Giakoumakis (passé par le Celtic), le Mexicain Sanchez, l’Argentin Almada ou l’expérimenté portier Guzan. Dans cet affrontement entre deux équipes assez proches, nous voyons une rencontre cadenassée qui devrait se terminer sur un nul, qui avantagerait Atlanta.

► Le pari « match nul » est coté à 3,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 320€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce CF Montreal – Atlanta :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le pronostic CF Montreal – Atlanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

De guerre Blas