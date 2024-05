La boulette de Manuel Neuer qui a relancé le Real Madrid

Le football est parfois très, très cruel.

Alors qu’il réalisait jusque-là une prestation quasiment parfaite et que le Bayern Munich menait d’un but en demi-finales retour de Ligue des champions, Manuel Neuer a commis une erreur qui ne pardonne pas à ce niveau-là : sur une frappe aussi molle que vicieuse de Vinicius Junior, le gardien a relâché un ballon qu’il aurait dû capter ou repousser plus fermement.

Conséquences : à l’affut, Joselu en a profité pour égaliser à la 88e minute et le portier à bien malgré lui relancé le Real Madrid qui n’avait plus beaucoup de temps pour revenir à hauteur de son adversaire. Pire : les Merengues ont finalement pris les devants grâce à un doublé du même Joselu, véritable cauchemar du dernier rempart bavarois.

Les Allemands et son capitaine sont donc éliminés, tandis que les Espagnols savent qui remercier…