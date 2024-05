Samba Diawara : « On a bâclé nos derniers matchs »

C’est lui qui pilote le bateau, désormais.

Suite au départ inattendu et détonant de Will Still avant même la fin de la saison, le Stade de Reims s’est trouvé un nouvel entraîneur : Samba Diawara, ancien adjoint de son prédécesseur. Et s’il n’y a plus grand-chose à espérer ou à craindre avant les vacances pour le club français, le coach veut absolument terminer l’exercice sur une bonne note. « On doit avoir un sentiment de revanche envers nous-mêmes », a par exemple indiqué le technicien, en conférence de presse.

« On est forcément touchés, mais on doit se remobiliser très vite et faire en sorte que les joueurs soient motivés pour inverser cette tendance négative. Il y a un manque de confiance, on doit se concentrer sur ce qu’on sait faire et retrouver le petit supplément d’âme pour avoir à nouveau du répondant, a-t-il encore ajouté. On a été très longtemps dans le top 9, on se retrouve plus bas parce qu’on a bâclé nos derniers matchs. Ce ne serait pas bien de finir sur cette impression-là, que ce soit au niveau collectif ou individuel. »

Brest, Marseille et Rennes sont prévenus !