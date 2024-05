Benjamin Stambouli : « À Reims, j’ai senti que ça ne respirait pas la sérénité absolue »

Nombreux sont ceux ayant déjà oublié que Benjamin Stambouli est revenu dans notre bonne vieille Ligue 1.

À 33 ans, le retour de Benjamin Stambouli dans l’Hexagone déçoit un peu. Le joueur formé au MHSC peine à s’imposer dans un collectif rémois en plein doute après le départ de Will Still. Dans un entretien à L’Équipe, le double champion de France s’est livré sur son retour compliqué en Ligue 1 ainsi que sur son avenir dans le monde du football. « Je ne suis pas arrivé au meilleur moment et j’ai senti que ça ne respirait pas la sérénité absolue. On a perdu mes deux premiers matchs, où j’étais titulaire, je suis devenu remplaçant, je me suis battu pour revenir et j’ai subi la seule blessure musculaire de ma carrière. »

Quand il aura raccroché les crampons, celui qui n’a disputé que 234 minutes cette saison en Ligue 1 se verrait bien passer de l’autre côté de la ligne de touche, comme l’ont fait avant lui son père Henri Stambouli, décédé en novembre dernier, et son grand-père Gérard Banide : « Mon grand-père est un visionnaire, un chercheur. À 87 ans, il pourrait encore entraîner ! Bien sûr, ça fait partie de moi et j’ai cette envie. Mais après, il y a les circonstances. En attendant, à bientôt 34 ans, je suis en pleine possession de mes moyens. J’éprouve toujours autant de plaisir à guider les plus jeunes. Et surtout, à vouloir gagner. »

Dans la famille des coachs Stambouli, je demande le petit-fils.