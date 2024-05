Sans motivation, Milan s'incline au Torino

Torino 3-1 Milan

Buts : Zapata (26e), Ilic (40e) et Rodriguez (46e) pour le Torino // Bennacer (55e, SP) pour Milan

Place aux remplaçants, et place à la défaite surtout !

Avec un onze très remanié, Milan s’est logiquement incliné sur la pelouse du Torino lors de la 37e et avant-dernière journée de Serie A. Assurés de terminer deuxièmes du championnat et n’ayant donc plus rien à jouer, les visiteurs comptaient déjà deux buts de retard à la mi-temps. La faute à Duván Zapata, qui a ouvert le score de la tête sur un centre parfait de Ricardo Rodriguez alors que la demi-heure de jeu approchait, et à un nouveau coup de casque signé Ivan Ilic sur un service impeccable de Raoul Bellanova à la 40e minute. Pourtant, le dauphin de l’Inter a longtemps accaparé le ballon (près de 65% de possession en sa faveur à la pause, par exemple).

Mais sans Rafael Leão ou Olivier Giroud dans l’équipe de départ, la bande de Stefano Pioli s’est montrée peu dangereuse et très imprécise sur le plan offensif malgré la réduction du score d’Ismaël Bennacer sur penalty en deuxième période. D’ailleurs, Cristian Pulisic et ses partenaires n’avaient pas cadré une seule frappe quand l’arbitre a sifflé l’entracte. Sans parler du niveau défensif affiché, pour le moins médiocre. Résultat : dès le début du second acte, le capitaine Rodriguez en a profité pour enfoncer le clou d’un missile du gauche envoyé à l’entrée de la surface.

Neuvième, ce Turin-là aurait peut-être mérité mieux cette saison !