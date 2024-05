Pronostic Torino Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne solide loin de ses bases face au Torino

Dans cette dernière ligne droite de Serie A, le Torino fait partie de ce groupe d’équipes qui ne joue plus rien. En effet, le Toro se trouve en 10e position, possède un matelas d’avance sur la zone de relégation de 17 points et accuse 9 unités de retard sur le dernier strapontin. Cette fin sans enjeu se fait ressentir sur les derniers résultats. En effet, après avoir perdu à Empoli, le Toro avait limité la casse dans le derby face à la Juve (0-0) et contre Frosinone (0-0). En revanche, les Turinois se sont inclinés face à l’Inter le week-end dernier (2-0). Lors de cette rencontre, l’ancien Niçois Tameze a été exclu et manquera donc la réception de Bologne. Dans cette formation du Torino, on retrouve plusieurs internationaux comme Zapata, Lazaro, Vlašić, Rodríguez ou Sanabria.

En face, Bologne est l’une des très belles surprises de la saison. Depuis que le club est entraîné par Thiago Motta, il n’a cessé de progresser. Arrivé alors que le club était au plus mal, le coach italien a permis d’obtenir tranquillement le maintien avant de réaliser un exercice inattendu. En effet, les Rossoblù occupent actuellement la 4e place de Serie A avec 4 points d’avance sur la Roma à 4 journées de la fin. La bande de Motta doit décrocher quelques victoires pour s’assurer de terminer à l’une des 5 premières positions qualificatives pour la LDC. Après avoir signé un gros coup contre la Roma (1-3) au stade olympique, Bologne n’a pas su enchaîner face à une formation de l’Udinese qui lutte pour son maintien (1-1). Pour affronter le Toro, Motta compte sur ses hommes clés, à savoir le buteur Zirkzee, le feu follet Saelemaekers, les essentiels Freuler ou Orsolini. Sur une excellente dynamique, Bologne devrait profiter de la fin de saison tranquille du Torino pour prendre les 3 points.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

