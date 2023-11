Pronostic Bologne Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne séduit encore face au Torino

L’arrivée de Thiago Motta à Bologne a totalement métamorphosé l’équipe. En effet, mal embarqué l’an passé, Bologne s’en est sorti grâce à l’ancien joueur du PSG qui a apporté un vent de fraîcheur sur les Rossoblu i Veltri. Battue lors de la 1re journée par le Milan, la formation bolonaise avait ensuite aligné 10 journées sans la moindre défaite, tenant tête à des équipes comme la Juve, le Napoli ou l’Inter. En revanche, les protégés de Motta restent sur une contre-performance lors de la dernière journée avec un revers concédé en Toscane face à la Fiorentina (2-1). Malgré cette défaite, l’équipe bolonaise se trouve en 8e position à l’aube de cette journée, avec seulement 3 points de retard sur le Napoli, 4e. Très bon depuis le début de saison, l’ailier Orsolini (4 réalisations) pourrait manquer ce rendez-vous. En revanche, Zirkzee sera bien présent sur le front de l’attaque. L’ancien du Bayern s’épanouit en Italie.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Torino est calé dans le ventre mou du classement à la veille de cette journée, en 11e position, avec 7 points d’avance sur la zone de relégation et 5 de retard sur le top 4. Avec un bilan équilibré de 4 victoires, 4 nuls et 4 revers, le Toro se retrouve où il doit être. Après avoir remporté deux succès de rang, les Turinois ont été tenus en échec à Monza (1-1). Dans cette équipe, on retrouve des éléments de qualité comme Zapata, Sanabria, Radonjic, Vlasic ou Ilic. Séduisant et sur 4 victoires consécutives, Bologne devrait se racheter après son revers à Florence en prenant le dessus sur le Torino.

► Le pari « victoire Bologne » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,73 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 173€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bologne – Torino :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bologne Torino encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Torino Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A