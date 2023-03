Pronostic Torino Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne continue de surprendre face au Torino

Match entre deux équipes de Serie A du milieu de tableau qui s’inviteraient bien dans la course à l’Europe. Bologne semble avoir plus de chances de voir les places européennes que le Torino qui, comme souvent ces dernières années, se rate au moment où il s’en rapproche. 11es, les Granata ont pris un seul point sur les 3 dernières journées, après pourtant une bonne période. Ils ont perdu face au Milan (1-0) et dans le derby du Turin disputé au Juventus Stadium (4-2), et ont concédé le nul à la maison contre le relégable Cremonese (1-1).

A l’inverse, Bologne est en pleine bourre. Les Rossoblu ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs et sont ainsi remontés à la 8e place de cette Serie A. S’ils ont battu sur cette période La Spezia, la Fiorentina et la Sampdoria, des équipes moins bien classées, ils ont aussi dominer l’Inter (1-0) lors de la dernière journée. Moins dépendante d’Arnautovic cette saison, Bologne a connu une année chargée en émotions, marqué par le décès de son ancien entraîneur Sinisa Mihajlovic et l’avènement de son nouveau, l’ancien Parisien Thiago Motta. Sur sa lancée, Bologne pourrait très bien l’emporter chez un Torino qui déçoit ces dernières semaines.

