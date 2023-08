Milan : bleu, blanc, rouge et noir

Du spectacle. Voilà ce qu’ont retrouvé les tifosi milanais ce samedi soir à San Siro, pour le premier match de la saison de leur squadra à la maison. Face au Torino, le Milan a déroulé (4-1) en délivrant une prestation clinquante à tous les niveaux : technique, tactique et également physique. De quoi impressionner l’entraîneur adverse. « Le Milan est nettement plus fort que les saisons précédentes, et l’écart était énorme. Il n’y a pas eu match, c’est la première fois que je vois mon équipe être autant en difficulté », jugeait, après la rencontre, Ivan Jurić face aux médias. Si les Rossoneri sont revenus sur le devant de la scène ces dernières saisons, avec un Scudetto et une demi-finale de Ligue des champions, le mercato a été particulièrement agité en Lombardie.

Mais les nouveaux visages n’ont pas mis beaucoup de temps à s’imposer, notamment Reijnders et Loftus-Cheek ou encore Pulisic. Preuve en est, l’Américain est déjà à deux buts en deux matchs. Certes, il n’y a que deux matchs de disputés. Contre des équipes plus faibles, qui plus est. Mais le contenu est séduisant : possession, intensité et pressing dès la perte du ballon. Un Milan conquérant, donc, qui peut également compter sur ses Français, bien déterminés à rester des pions indiscutables de Stefano Pioli.

French Kiss

Lors du temps additionnel du premier acte contre le Torino, Theo Hernández a notamment fait parler toute sa classe : après un une-deux avec Rafael Leão, le latéral gauche tricolore a trompé Milinković-Savić d’une balle piquée et permis aux siens de creuser l’écart. Un but cinq étoiles pour le frère de Lucas, son premier de la saison, qui vient concrétiser son étincelante prestation. Le numéro 19 milanais n’a cessé de multiplier les percées, toujours aussi offensif et complémentaire avec son fidèle compagnon Leão dans le couloir gauche. Alors que les dirigeants milanais sont à la recherche d’une doublure à l’international français, ce dernier a une nouvelle fois prouvé son caractère indispensable. Dans ce Milan nettement plus offensif, Hernández est comme un poisson dans l’eau. Avec 70 ballons, l’ancien Madrilène a tout simplement été le Rossonero qui a touché le plus de fois le cuir face au Toro. À égalité avec… Mike Maignan. Si l’ami de Lucas Chevalier n’a pas eu grand-chose à faire, il en a profité pour travailler son jeu au pied. Dans une équipe qui apprécie d’avoir le cuir dans les panards, un gardien propre techniquement est un véritable atout. Il faudra certainement attendre le premier test de la saison, à Rome, pour voir Magic Mike s’illustrer.

Partira, partira pas ? Cet été, après deux saisons pleines sous la tunique rossonera, Olivier Giroud était annoncé sur le départ. Ou, du moins, ne devait plus représenter l’attaquant titulaire. Mais une nouvelle fois, le champion du monde met tout le monde d’accord. À 36 balais, le Chambérien a déjà inscrit trois buts en deux matchs (dont deux face aux Turinois, sur penalty). Si la fatigue se fait ressentir pour Big Olivier, il parvient à assurer ce qu’on lui demande de faire : marquer. Mais il prouve aussi qu’il a encore les cannes pour jouer les pivots avec style, en témoigne cette remise de la talonnade sur Loftus-Cheek qui a amené le but de Pulisic. « Giroud est un attaquant de classe mondiale, nul besoin de vous le rappeler. Mais quand nous jouons la Serie A et la Ligue des champions, nous devons être capables de maintenir ce niveau de performance. Aucun joueur ne peut garantir à 100% cela, il est donc préférable d’avoir de la concurrence à chaque poste », a avancé Stefano Pioli après ce succès, soulignant la volonté du septuple champion d’Europe à apporter de la concurrence à Oliviero. Alors oui, le Milan est à la recherche d’un nouveau numéro 9 et Taremi pourrait débarquer dans les prochains jours en Lombardie. Mais la concurrence est prévenue, Giroud défendra son bifteck comme il a fait oublier Divock Origi. Pour le reste, les supporters milanais ne sont pas les seuls à afficher un grand smile : à une semaine de la rentrée des classes pour les Bleus, Didier Deschamps pourra lui aussi compter sur ses Rossoneri.

Le Milan martyrise le Torino