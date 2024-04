Pas de vainqueur dans le derby de Turin

Torino 0-0 Juventus

Mou comme derby della Mole.

Ça fait quelques saisons que Turin n’est plus la capitale du spectacle en Italie. Ce samedi en a encore été la preuve avec un match nul et vierge entre le Torino et la Juventus (0-0). Les Bianconeri ont bien dominé la première période, tandis que Dušan Vlahović aurait pu ouvrir rapidement le score après un caviar de Federico Chiesa, mais sa frappe n’a pas trouvé autre chose que le montant (7e). L’attaquant serbe a bien eu une seconde chance à la demi-heure de jeu, mais il a buté sur l’excellente sortie de son compatriote, Vanja Milinković-Savić.

Si le premier acte a été à l’avantage de la Vieille Dame, le second a surtout permis au Toro de se remettre dans le bon sens et de prendre le dessus sur le rival. 45 dernières minutes de bonne facture pour le Torino, mais pas suffisantes pour prendre l’avantage et espérer accrocher le wagon européen. C’est le septième 0-0 des Granata cette saison. Avec nul, la Juventus dit quasiment adieu à la deuxième place, et laisse au Milan l’occasion de prendre huit longueurs d’avance.

Pas une bonne pub pour la Serie A.

