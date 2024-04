Pronostic Torino Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Torino et la Juventus dos à dos ?

Le Torino, actuellement classé 9e en Serie A avec un retard de 4 points sur la 7e place, garde espoir de qualification pour l’Europe. Cependant, la semaine dernière, Ivan Juric et son équipe ont manqué une occasion importante de se rapprocher du sommet du classement. En effet, ils ont été surpris par Empoli, perdant 3-2. Cette défaite a mis fin à une série positive de 4 matchs sans défaite en championnat (2 victoires et 2 matchs nuls). Malgré une infirmerie bien remplie, les locaux pourront toujours compter sur leur buteur, Zapata, qui a inscrit 9 buts cette saison.

La Juventus traverse une seconde moitié de saison plutôt compliquée. Actuellement en 3e position en Serie A, avec 7 points d’avance sur la 5ème place, la Vieille Dame vise toujours une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, la prudence est de mise car les Bianconeri n’ont remporté que 2 victoires lors de leurs 10 derniers matchs (4 matchs nuls et 4 défaites). Ils ont toutefois retrouvé un peu de confiance le week-end dernier en battant la Fiorentina (1-0). Avant cette victoire, la Juventus avait également dominé la Lazio lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie (2-0). Si le duo offensif devrait être de nouveau composé des buteurs contre la Lazio, Vlahovic (15 buts et 4 passes en Serie A) et Chiesa (7 buts et 2 passes en Serie A), il faut souligner que la Juve n’a plus gagné depuis 4 déplacements, signant même 3 défaites sur la période. Un derby disputé est à prévoir.

