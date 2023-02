La Juve renverse le Torino dans un derby fou

Juve 4-2 Torino

Buts : Cuadrado (16e), Rabiot (45e+1, 81e) et Bremer (71e) pour les Bianconeri // Karamoh (2e) et Sanabria (43e) pour les Granata.

Le « derby della Mole », vous avez dit ?

Le derby de Turin a été une véritable orgie de football ce mardi soir à l’Allianz Stadium. C’est la Juve qui a raflé la mise et glané son quatrième succès consécutif en championnat, après avoir pourtant été menée par deux fois. Car c’est Yann Karamoh qui a allumé la première mèche en reprenant à bout portant une déviation de la tête d’Alessandro Buongiorno sur corner (0-1, 2e). La première réaction est intervenue par l’intermédiaire de Juan Cuadrado, à la réception d’un centre de Filip Kostić, qui a fusillé la cage du Torino (1-1, 16e). Si Wojciech Szczęsny a retardé l’échéance une première fois face à Antonio Sanabria (39e), il n’a rien pu faire face au subtil extérieur du pied de l’Espagnol, en déviation d’un centre de Ricardo Rodríguez (1-2, 43e). Mais, pleine de ressource, la Vieille Dame a de nouveau rejoint son voisin par l’intermédiaire d’Adrien Rabiot, auteur d’un coup de casque qui a heurté le poteau avant de franchir la ligne de justesse (2-2, 45e+1).

La seconde période a failli démarrer sur les mêmes bases, puisque Dušan Vlahović a heurté la barre (50e), à l’instar de Karol Linetty qui a vu son enroulé connaître le même sort sur le but de la Juve (67e). Quelques instants après le retour de Paul Pogba, Bremer est venu planter un coup de poignard dans le dos de son ancienne équipe en catapultant sa tête dans les filets de Vanja Milinković-Savić pour donner un avantage décisif aux Bianconeri (3-2, 71e). Surtout que Rabiot s’est chargé d’alourdir la note après avoir bien suivi un coup franc (4-2, 81e), signant ainsi un doublé et son sixième but de la saison en championnat.

Ou quand le Duc de Créteil devient le Duc de Turin.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Alex Sandro, Bremer (Bonucci, 90e), Danilo – Cuadrado (De Sciglio, 69e), Fagioli, Barrenechea (Pogba, 69e), Rabiot, Kostić – Di María (Chiesa, 69e), Vlahović (Kean, 86e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-3) : Milinković-Savić – Djidji, Schuurs, Buongiorno – Singo, Linetty (Ricci, 74e), Ilić, Rodríguez (Vojvoda, 74e) – Miranchuk, Sanabria, Karamoh (Radonjić, 60e puis Seck, 74e). Entraîneur : Ivan Jurić.