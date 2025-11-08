S’abonner au mag
La Juventus frustrée par le Torino dans le derby

La Juve frustrée dans le derby

Juventus 0-0 Torino

Luciano Spalletti va s’arracher les cheveux qu’il n’a pas.

Déjà frustrée par le Sporting, la Juventus a encore été contrariée ce samedi par son voisin, le Torino (0-0). Buteur lors des deux derniers matchs au Juventus Stadium, Dusan Vlahović est resté muet. Alberto Paleari avait de toute façon activé le mode infranchissable. La frappe pied droit de Khephren Thuram (28e) ? Pas de problème. Le coup de tête d’Andrea Cambiaso (32e) ? Non plus.

Des derbys qui se ressemblent

La pression s’est intensifiée en deuxième période, mais Jonathan David (67e) et Weston McKennie (68e) ou encore Kenan Yildiz (72e) ont tous buté sur le dernier rempart du Toro. Les derbys de Turin se suivent et se ressemblent, donc : en effet, c’est la troisième fois sur leurs quatre dernières confrontations que les clubs turinois se quittent sur un nul. Le Torino, désormais invaincu depuis six matchs, s’en contentera largement. Pas la Juve, qui risque de voir ses concurrents s’envoler en haut de tableau.

Le week-end va être long.

La Juventus déraille, la Lazio en profite et la Fiorentina continue de rêver d’Europe

