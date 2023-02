Pronostic Juventus Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Juventus Torino : la Juve s’impose dans le derby

La 24e journée de Serie A se termine avec le traditionnel derby de Turin entre la Juventus et le Torino. Actuellement, ces deux formations se suivent au classement, puisque la Vieille Dame ne compte qu’un seul point d’avance sur le Toro. En effet, à la suite de sa lourde sanction (15 points de pénalité), la Juve est redescendue en 8e position. Les Bianconeri sont distancés pour jouer une place en Ligue des champions, mais reviennent progressivement sur une formation de l’Atalanta Bergame qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. De plus, le club piémontais est toujours qualifié en coupes avec une demi-finale à venir face à l’Inter en Coppa Italia et un 8e de finale de Ligue Europa face à Fribourg. La semaine passée, la bande à Allegri est allée chercher sa qualif à Nantes (0-3) avec un Di Maria exceptionnel, auteur d’un triplé. Depuis son titre de champion du monde, l’ancien Parisien (5 buts en 2023) porte son club avec Vlahovic (3 buts). En championnat, la Juve reste sur trois succès de rang face à la Salernitana, la Fiorentina et la Spezia, sans avoir concédé le moindre but.

Neuvième du classement, le Torino accuse 10 points de retard sur le dernier qualifié pour une compétition européenne, mais possède surtout 14 unités de plus que le 1er relégable. Calé dans le ventre mou de Serie A, le Torino veut remporter ce derby si cher à ses tifosi. Pour cela, le coach Juric compte sur Sanabria, Karamoh, Ilic ou Miranchuk. En revanche, Vlasic et Lazaro seront absents pour le derby. Les Turinois regrettent d’avoir perdu en quarts de finale de la Coppa Italia face à la Fiorentina (2-1). Depuis ce revers, le Toro a connu des fortunes diverses avec un succès sur l’Udinese (1-0), un revers contre l’AC Milan (1-0) et un nul à domicile lundi de la semaine passée face à la lanterne rouge Cremonese (2-2). En forme ces dernières semaines, la Juve devrait poursuivre sa remontée au classement en remportant le derby face au Torino.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

