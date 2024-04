Olivier Giroud fait le point sur son avenir

Giroud gère les relations presse.

Buteur lors du large succès des siens face à Lecce, Olivier Giroud s’est exprimé sur son futur, que l’on annonce du côté de Los Angeles après l’Euro. Au micro de DAZN, l’attaquant n’a cependant pas souhaité confirmer ou infirmer les rumeurs le concernant, alors que Millan est encore engagé en Ligue Europa, face à la Roma, et semble se positionner en favori pour finir à la deuxième place de Série A cette saison. « Je ne veux pas parler de mon avenir. J’ai lu et j’ai vu ce qui se dit dans les médias, il n’y a rien de fait. »

Encore très en jambes à 37 ans avec ses 13 buts et 8 passes décisives cette saison, le Milanais sait qu’il peut toujours apporter à son équipe, alors il ne se ferme aucune porte, tout en pensant à glisser un bon mot aux supporters. « Je suis Milanais et mon cœur est rouge et noir. Nous voulons d’abord finir second et rejoindre la finale de Ligue Europa, nous verrons plus tard pour mon futur. »

Un but, une déclaration d’amour aux supporters et de la langue de bois : l’aprèm d’un vieux briscard.

Inarrêtable dans le sillage d’Adli, Milan croque Lecce