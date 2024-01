Avec ses Français, le Milan fait sa loi contre la Roma

AC Milan 3-1 AS Roma

Buts : Adli (11e), Giroud (56e) et Hernández (84e) pour les Rossoneri // Paredes (69e SP) pour la Roma

Une victoire cocorico des Rossoneri !

Sans être flamboyant mais face à une faiblarde équipe romaine, le Milan s’impose (3-1). Ce succès permet aux Rossoneri de consolider leur troisième place avec huit longueurs d’avance sur la Fiorentina, quatrième. Les temps sont durs pour la Roma, neuvième au classement, mais qui n’est qu’à cinq longueurs du top 4.

Bousculés dans les premières minutes par des Romains entreprenants, les Milanais parviennent tout de même à lancer les hostilités. Et de quelle manière. Servi par Reijnders, Adli élimine Kristensen d’un crochet et trouve la faille d’une frappe sèche à ras du poteau (1-0, 11e). Premier but pour le Villejuifois avec la tunique rossonera. Un but venu refroidir les ardeurs de la Roma qui peine à se montrer dangereuse. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion des visiteurs avec Çelik qui voit sa frappe être repoussée par Maignan (30e). Loin d’être flamboyant mais sérieux et discipliné en phase défensive, le Milan rentre au vestiaire avec ce maigre avantage.

À la reprise, les Rossoneri appuient sur l’accélérateur et creusent l’écart. Adli – encore lui – centre pour Kjær, le Danois dévie le cuir pour Giroud qui inscrit son dixième but de la saison (2-0, 56e). Les hommes de Pioli mènent sans forcer et pensent alors vivre une fin de match paisible. Mais Calabria voit les choses autrement et décide d’offrir un cadeau à la Roma, en se rendant coupable d’une faute dans la surface sur Pellegrini. Paredes s’en charge et transforme son penalty face à Maignan (2-1, 69e). La Roma renaît de ses cendres, mais ne parvient pas à égaliser. Et d’une superbe remise du talon, Giroud trouve Theo Hernández qui conclut d’une frappe sèche (3-1, 84e). Sur un exploit individuel, Musah est même proche d’inscrire son but, mais sa frappe échoue sur le poteau (90e).

Le Stade rennais est prévenu, Milan est prêt à lui en faire baver.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández (Jiménez, 89e), Gabbia, Kjaer, Calabria – Reijnders, Adli (Zeroli, 89e), Loftus-Cheek – Rafael Leão (Okafor, 79e), Giroud, Pulisic (Musah, 79e). Entraîneur : Stefano Pioli.

AS Roma (3-5-2) : Svilar – Llorente (Huijsen, 78e), Mancini (Pellegrini, 46e), Kristensen – Spinazzola, Bove, Paredes, Cristante, Çelik (Zalewski, 78e) – El Shaarawy (Belotti, 61e), Lukaku. Entraîneur : Salvatore Foti.

