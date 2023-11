Le Milan s’impose en souffrant face à la Fiorentina

AC Milan 1-0 Fiorentina

But : Hernández (45e+2, SP) pour le Milan

Sans Giroud, le Milan s’en remet à Hernández pour l’emporter.

Dans le dur après quatre matchs sans victoire en championnat, le Milan s’est relancé à la maison face à la Fiorentina. Un court mais précieux succès (1-0) des Rossoneri grâce à un penalty transformé par Theo Hernández. Une soirée bien évidemment marquée par l’entrée en jeu de Francesco Camarda. Avec ce succès, la bande de Maignan reprend la troisième place de la Serie A.

Qui dit retour de trêve dit rythme ronronnant. Durant les 45 premières minutes, Milanais et Florentins se regardent dans le blanc des yeux. Les deux équipes alternent les séquences de construction, mais les déchets techniques et les mauvais choix se multiplient de part et d’autre. Loin d’être flamboyant, le Milan parvient tout de même à se procurer les plus grosses occasions, la première avec une frappe signée Pulisić repoussée par Terracciano (23e), puis le portier florentin remet ça devant une tête de Pobega (44e). Dans le temps additionnel de ce premier acte, les Rossoneri décident d’appuyer sur l’accélérateur et obtiennent un penalty, à la suite d’une faute de Parisi sur Theo Hernández. L’international français se fait justice lui-même et transforme son penalty (1-0, 45e+2).

Après un premier acte timoré, la Viola se montre nettement plus menaçante. Néanmoins, excepté ce centre tir de González qui s’échoue sur le poteau (63e), les Florentins ne parviennent pas à se montrer véritablement dangereux. Acculés, les hommes de Pioli ont tout de même l’opportunité de creuser l’écart, Jović se retrouve en face à face avec Terracciano, mais l’attaquant serbe décide de manger la feuille (75e). Mais le fait marquant de ce match intervient à la 83e minute de jeu avec l’entrée en jeu du fenomeno Francesco Camarda, qui devient donc le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A, à 15 ans et 260 jours. Les Milanais souffrent toujours et peuvent compter sur Mike Maignan, auteur d’une parade salvatrice dans le money time devant Mandragora (90e+6).

Comme toujours, la Viola a dominé et comme toujours, elle n’a pas concrétisé.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw, Calabria (Florenzi, 90e+2) – Pobega, Reijnders, Musah (Krunić, 83e) – Pulisić (Loftus-Cheek, 60e), Jović (Camarda, 83e), Chukwueze. Entraîneur : Stefano Pioli.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Biraghi, Martinez, Milenković, Parisi – Duncan (Mandragora, 81e), Arthur (Lopes, 46e) – Sottil (Ikoné, 81e), Bonaventura (Kouamé, 88e), González – Beltrán (Nzola, 70e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

