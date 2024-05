Europa League Conference : La Fiorentina se qualifie en finale au forceps contre Bruges

Bruges 1-1 Fiorentina

Buts : De Cuyper (20e) pour Bruges // Beltran (85e, SP) pour la Fiorentina

Non, pas de prolongations !

Alors qu’elle avait battu Bruges en demi-finales aller de l’Europa League Conference grâce à un but dans le temps temps additionnel, la Fiorentina a remis ça au retour : menés 1-0 jusqu’à la 85e minute, Maxim De Cuyper ayant ouvert le score en première période en déviant très légèrement un centre d’Hans Vanaken de la tête, les Italiens ont égalisé sur un penalty de Lucas Beltran sanctionnant un geste dangereux de Brandon Mechele sur M’Bala Nzola dans la surface. Suffisant pour éviter un match à rallonge, et surtout pour se hisser sur la dernière marche de la compétition.

Cependant, les visiteurs ont eu les occasions pour se qualifier plus tôt. En première période, notamment : Nicolas Gonzalez a par exemple buté sur Simon Mignolet et Andrea Belotti a loupé le cadre dans la foulée, tandis que la superbe frappe de Christian Kouamé a heurté la barre transversale. Dans le second acte, dominé par la Fio, c’est le poteau qui a sauvé les Belges : suite à une dangereuse passe longue signée Gonzalez, Nzola a placé un coup de casque qui a envoyé le ballon sur le montant. Pas de quoi regretter ces opportunités gâchées, puisque la Viola a finalement fait la différence un peu plus tard.

À noter aussi l’expulsion de Denis Odoi sur la fin, pourtant déjà remplacé.