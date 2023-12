Des supporters belges s’offrent une bataille de boules de neige géante

Voilà encore un exemple de supporters violents.

Avec les températures négatives viennent les premiers flocons. En périphérie de Bruxelles pourtant, on a trouvé comment mêler froid et plaisir. Les supporters de l’Union saint-gilloise et du Cercle Bruges se sont en effet réchauffé les cœurs ce dimanche soir, grâce à une immense bataille de boules de neige dans les tribunes du stade Joseph Marien.

On ne connaît pas le vainqueur de cet affrontement digne de nos plus belles cours de récré, mais sur le terrain, c’est l’Union qui a conforté sa place de leader en l’emportant (2-1).

Some more winter fun during the game ❄️⚽️ pic.twitter.com/bfYEtt7U0s — Maciej Bury (@MaciekBury) December 3, 2023

De la fan experience de qualité.

