Monaco giflé par le Cercle Bruges

Cercle Bruges 3-0 Monaco

Buts : Somers (29e, 51e) et Gboho (62e)

Quand la filiale mate la maison mère.

Six jours après un match nul contre l’Union saint-gilloise (1-1), l’AS Monaco affrontait son club satellite, le Cercle Bruges, ce samedi en Belgique. Au coup de sifflet final, Adi Hütter avait de quoi faire la grimace, puisque les Rouge et Blanc ont été nettement battus par les Groen-Zwart (3-0). Brugeois de naissance et de formation, l’ailier droit Thibo Somers a signé un doublé (29e, 51e) avant que l’ancien Rennais Yann Gboho ne corse l’addition (62e). Le nouveau coach de l’ASM n’avait certes pas aligné son équipe type, mais Axel Disasi, Caio Henrique, Aleksandr Golovin ou encore Wissam Ben Yedder – visé par une plainte pour viol – figuraient tout de même dans le onze de départ.

C'est terminé. Prochain match mercredi face au @RealBetis pour poursuivre la préparation ✊ pic.twitter.com/SO9uD4Hen9 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 15, 2023

L’arrivée de Philipp Köhn, dernière recrue au poste de gardien, permettra peut-être aux Monégasques de prendre un peu moins de buts lors de leurs prochaines sorties.

Accusé de viol, Wissam Ben Yedder est dans le groupe pour affronter le Cercle Bruges en amical