Salaires en Ligue 1 : Mbappé gagnerait plus que les cinq autres joueurs les mieux payés cumulés

Qui n’est pas (encore) millionnaire ?

Comme chaque année, le quotidien L’Équipe publie son dossier spécial salaires dans lequel on retrouve les 30 fiches de paie les plus élevées du championnat de France. Pour cette cuvée 2024, ni Neymar ni Lionel Messi ne s’affichent sur les comptes et laissent un homme croquer goulûment sa part du gâteau. Sans grande surprise, Kylian Mbappé domine ce classement avec un salaire estimé à 6 millions d’euros bruts mensuels. Il devance Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos (1,12 million d’euros chacun) sur le podium. Pour la cinquième saison consécutive, le top 10 est uniquement composé de joueurs parisiens avec cinq salaires au-dessus du million d’euros et les présences de plusieurs recrues estivales Lucas Hernandez (4e), Milan Škriniar (5e), Marco Asensio (7e), Randal Kolo Muani (8e).

Le classement des 30 plus gros salaires de la L1 en 2024 : le PSG loin devant, l'OM et l'OL cassent leur tirelire > https://t.co/I7HbbMPY55 pic.twitter.com/nacf1Grb2G — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2024

Les premiers non-Parisiens de ce classement se nomment Pierre-Emerick Aubameyang (11e) et Wissam Ben Yedder (12e), seul joueur de la Principauté à figurer dans le top 30. De son côté, l’OM compte également la présence de Geoffrey Kondogbia (19e), Jordan Veretout (20e) et l’Argentin Joaquín Correa (21e), qui peut se vanter d’être l’un des Phocéens les mieux payés, pas mal pour un joueur prêté. Enfin, l’Olympique lyonnais affiche six éléments, parmi lesquels les meubles de la maison (Lacazette, Lovren, Tolisso, Lopes) côtoient les recrues Matić (18e) et Benhrama (29e).

