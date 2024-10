Philippe Diallo sur l’absence de Mbappé : « Il n’y a rien au-dessus de l’équipe de France »

« Only FFF can judge me. »

Absent de la liste de l’équipe de France à cause d’une gêne physique, selon les mots de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a pourtant été aligné contre Villarreal en championnat (2-0). Une situation assez incompréhensible que Philippe Diallo, président de la FFF, a tenu à clarifier. Il n’existe « pas l’ombre d’un problème entre Kylian Mbappé et Didier Deschamps », assure le boss de la fédération à France Info, avant de rappeler qu’il n’y a « rien au-dessus de l’équipe de France et des sélections nationales. Didier avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l’attachement de Kylian à l’équipe de France ».

Un cas de figure de moins en moins à part

Cependant, Philippe Diallo concède tout de même que les relations entre sélections et équipes nationales ne sont pas des plus simples. Une situation face à laquelle le boss de la FFF avoue être démuni : « Notre principale faiblesse est que les joueurs qui viennent en équipe de France ont des contrats de travail avec leur club. C’est ce qui fait que les sélections sont dans une position qui est plus délicate. Il faut convaincre l’ensemble du monde du football que venir en sélection est un honneur ».

Aller jouer un match contre Israël à Budapest, ça branche donc personne ?

