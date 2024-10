Longoria : « Le virage Tudor nous a coûté du temps »

Sortie présidentielle.

Cinq jours après l’accroc subi par son gang face à Angers (1-1), Pablo Longoria, le président de l’OM, a choisi la trêve internationale et L’Équipe pour faire un premier bilan de chantier après sept journées de Ligue 1. L’Espagnol a, bien sûr, eu un mot pour Roberto De Zerbi, l’énième coach de son mandat : « Ce type d’entraîneur moderne, dans l’innovation, te permet de voir plus loin. (…) Dans notre première discussion, je lui ai demandé pourquoi il avait voulu être entraîneur, il m’a dit : “J’aime tellement le football, j’allais au Mario Rigamonti (le nom du stade de Brescia) pour voir des matchs, c’était énorme.” Ça me ressemble dans le quotidien, j’ai la sensation qu’il peut partager encore plus de choses que dans une relation basique entraîneur-président. »

Le dépanneur Tudor, l’opportunité Rabiot

Également interrogé sur l’évolution de sa vision et l’instabilité qui accompagne globalement le club marseillais depuis sa prise de fonction, Longoria est revenu sur le choix d’Igor Tudor et sur ses conséquences : « J’étais obnubilé par le fait d’être compétitif lors de la Ligue des champions 2022-2023. En tant que formation du quatrième chapeau, j’ai considéré qu’on avait besoin d’une équipe verticale pour exister. C’était une ambition court-termiste, certes, mais on n’a pas été si loin contre Tottenham. Ce style de jeu marche contre les grosses écuries européennes. Tu peux y arriver avec cette arme. Mais sur un cycle de trois ans, tu dois basculer vers le côté innovant, moderne, chercher autour des positions de joueur. Si tu veux augmenter ton niveau, ce type de football valorise beaucoup plus facilement les jeunes joueurs, les fait grandir autour de la connaissance du jeu. Ce virage Tudor, avec une idée très radicale, que j’adore, attention, nous a coûté du temps. Il nous a pénalisés, pas pendant la saison d’Igor, mais pendant la suivante. » Saison suivante que l’OM a bouclée à la 8e place.

Enfin, sur Adrien Rabiot, Pablo Longoria glisse une petite pression à ses employés : « C’était une opportunité énorme. On a décidé d’être ambitieux et, en même temps, exigeants. J’ai demandé à toutes les équipes d’avoir des revenus commerciaux supplémentaires pour se permettre de recruter Rabiot. Ce n’était pas prévu au 30 août. On doit maintenant créer des extras, pour porter tous les gens au même niveau. »

Alors, cette fois, la bonne pioche ?

